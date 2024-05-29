السيد الحكيم يؤكد من الديوانية على أهمية الاستثمار وضرورة توفير بيئة جاذبة له

2024-05-29 14:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم، اليوم الأربعاء، على أهمية الاستثمار وضرورة توفير بيئة جاذبة له، مشيراً إلى أن محافظة الديوانية أمام فرصة غير مسبوقة لإحداث نقلة نوعية فيها من خلال ما خصص لها من إمكانيات مالية في الموازنة.وقال السيد الحكيم في كلمة له خلال لقائه الحكومة المحلية بالمحافة ورؤساء وحداتها الإدارية ومدراء الدوائر الخدمية والقيادات الأمنية، وتابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "محافظة الديوانية أمام فرصة غير مسبوقة لإحداث نقلة نوعية فيها من خلال ما خصص لها من إمكانيات مالية في الموازنة"، مشيداً "بتاريخ محافظة الديوانية في مواجهة الديكتاتورية ومكافحة الإرهاب".وشدد على "ضرورة دعم الحكومة المحلية وإبقاء الحكومات المحلية في إطارها الخدمي لتحقيق الرضا الشعبي، ويوصي الجميع بخدمة المواطنين والابتعاد عن التدافع والصراعات وخلق أجواء آمنة ومستقرة بغية تحقيق التنمية".وأكد "أهمية العلاقة بين الرضا الشعبي والرضا عن النظام السياسي"، داعياً "لاستثمار الصلاحيات وتنفيذ المشاريع الخدمية وتفعيل المشاريع المتلكئة تلافياً للاندثار".ودعا السيد الحكيم، "لمنح الحكومات المحلية صلاحياتها وعدم احتكار الصلاحيات بيد موقع حكومي محدد دون آخر لأغراض سياسية أو قناعات خاصة"، مبيناً "أهمية اللامركزية الإدارية، فأبناء المحافظة هم الأجدر والأقدر على تحديد احتياجات المحافظة"، معرباً عن "ثقته بالفريق الحالي في الديوانية لتحقيق النقلة النوعية خلال فترة وجيزة".وأكد على "ضرورة التخطيط السليم وتحديد الأولويات وتنفيذ المشاريع عبر اختيار شركات رصينة مع توقيتات زمنية صارمة ووضع عدادات لمدة الإنجاز يراقبها الناس ويعيشون تفاصيلها"، مشددا على "أهمية الاستثمار وضرورة توفير بيئة جاذبة له عبر التشريعات والقوانين من جهة وتوفير الأمن الاجتماعي من جهة أخرى".ودعا السيد الحكيم، إلى "الاهتمام بالزراعة في الديوانية بوصفها العاصمة الاقتصادية للبلد وتوفير آلية لإدارة المياه بالطرق الحديثة"، لافتاً إلى "ضرورة أن تتحول الديوانية إلى نموذج في إدارة المياه مع توفير متطلبات الزراعة الأخرى، وإنشاء المصانع الخاصة بالأدوات الزراعية".وأشار إلى، "أهمية الصناعات الدوائية في الديوانية لوجود الإمكانات المتاحة"، داعياً " لإكمال الطرق الحولية والاهتمام بالمداخل واستكمال المجمعات السكنية وتأهيل وإضافة خطوط إنتاجية لمصانع الديوانية".وشدد على "الاهتمام بهور الدلمج باعتباره محمية طبيعية يمكن أن تكون قبلة للسائحين، وأهمية المطار في الديوانية لما له من دور في تحريك الاقتصاد، وتفعيل الرقعة الاستكشافية النفطية في الديوانية لما يوفره النفط من فرص مالية"، مطالبا بـ"الاهتمام في طريق يا حسين وبالمدن الأثرية، إضافة إلى أهمية الاهتمام بمدينة الفراتين والشروع بمشاريع المستشفيات مع إنشاء مراكز علاج تخصصية".وأعرب عن سعادته "للشروع مجدداً باستكمال مجسر الجمهورية في مركز الديوانية"، لافتاً الى "أهمية الاهتمام بالجانب التربوي في الديوانية وإنشاء المدارس لسد حاجة المحافظة".