مفوضية الانتخابات تقترح موعدا جديدا لإجراء انتخابات برلمان كردستان (وثيقة)

2024-05-29 14:06:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

طلبت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، من رئاسة الإقليم المصادقة على إجراء الانتخابات البرلمانية بإقليم كردستان في الخامس من أيلول المقبل.

وبحسب كتاب وجهته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق إلى رئاسة إقليم كردستان، تلقته "بغداد اليوم"، فقد اشارت المفوضية إلى "أمر للمحكمة الاتحادية العليا بالرقم (126/ اتحادية) لسنة 2024 والذي يعلق إجراءات المتعلقة بالانتخابات، ولهذا يطلب تحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات".

وطالبت المفوضية بحسب الكتاب، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق من رئاسة إقليم كردستان إصدار مرسوم إقليمي يحدد يوم (5 أيلول 2024) موعداً للاقتراع العام في انتخابات برلمان كردستان.



