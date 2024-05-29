الهجرة تقترب من غلق ملف "مخيمات النزوح" داخل السليمانية

2024-05-29 14:16:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين قرب إعلان خلو محافظة السليمانية من مخيمات النازحين. وقال مدير قسم محافظات إقليم كردستان في الوزارة سامر مشكور إن الوزارة تمضي في تنفيذ الخطة الوطنية لإعادة النازحين منذ شباط الماضي ولغاية الآن، حيث تمت إعادة ألف و 275 أسرة من محافظة السليمانية إلى مناطق سكناهم الأصلية بعد أن تسليمهم منحة فورية تبلغ أربعة ملايين دينار مما شجع العودة الطوعية، فضلاً عن التعاون الجيد بين الحكومة المحلية للمحافظة مع الوزارة. وأضاف أن محافظة السليمانية كانت تضم أربعة مخيمات للنازحين، وتمت إعادة أكبر عدد منهم إلى مناطقهم مع تقديم الدعم لهم ، ولم يتبقَ إلا عدد بسيط منهم يقطنون في مخيم واحد فقط، ويعد آخر المخيمات في المحافظة. وتابع، انه من المؤمل إغلاق المخيم الوحيد قريباً ليتم الإعلان عن خلو السليمانية من النازحين خلال الشهر المقبل كحد أقصى.