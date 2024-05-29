تفاصيل الاجتماع الثاني الخاص بمتابعة الاتفاقات والمذكرات مع تركيا

2024-05-29 14:16:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

ترأس رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، الاجتماع الثاني الخاص بمتابعة الاتفاقات والمذكرات مع تركيا، التي أبرمت خلال الزيارة الأخيرة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العراق. وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقته الاقتصاد نيوز ان الاجتماع شهد استعراض الإجراءات الخاصة بتنفيذ الاتفاقات ومذكرات التفاهم المبرمة بين الجانبين، البالغة 24 مذكرة، إذ أكد السوداني ضرورة استمرار التواصل مع الجانب التركي في المضي بخطوات التنفيذ وبالتوازي. وأضاف البيان، كما وجّه رئيس الوزراء بالإسراع في تشكيل اللجنة الخاصة بتنفيذ الاتفاق الإطاري للتعاون في مجال المياه بين العراق وتركيا، والتأكيد على تهيئة المشاريع الخاصة بالمياه، التي ستُنفذ بشكل مشترك، والتركيز على مشاريع ستراتيجية تصبّ في صالح العراق على المدى البعيد، بما يحقق الأثر المطلوب على الواقع الزراعي والمياه في العراق.