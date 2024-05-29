2024-05-29 14:18:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، الاجتماع الثاني الخاص بمتابعة الاتفاقيات والمذكرات مع تركيا، التي أبرمت خلال الزيارة الأخيرة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العراق.

وذكر بيان صادر عن الحكومة العراقية أن، الاجتماع شهد استعراض الإجراءات الخاصة بتنفيذ الاتفاقات ومذكرات التفاهم المبرمة بين الجانبين، البالغة 24 مذكرة، إذ أكد السوداني ضرورة استمرار التواصل مع الجانب التركي في المضي بخطوات التنفيذ وبالتوازي، ووجّه بأن تضع كل وزارة معنية بمذكرات التفاهم خطة عمل واضحة وبإشراف مباشر من قبل سيادته؛ من أجل الإسراع بالتنفيذ.

كما وجّه رئيس مجلس الوزراء بالإسراع في تشكيل اللجنة الخاصة بتنفيذ الاتفاق الإطاري للتعاون في مجال المياه بين العراق وتركيا، والتأكيد على تهيئة المشاريع الخاصة بالمياه، التي ستُنفذ بشكل مشترك، والتركيز على مشاريع ستراتيجية تصبّ في صالح العراق على المدى البعيد، بما يحقق الأثر المطلوب على الواقع الزراعي والمياه في العراق.

ووفقا للبيان، فقد "شهد الاجتماع استعراض الإجراءات المتعلقة بمذكرات التفاهم الموقعة، وأهمية تشكيل اللجان المشتركة بين الوزارات المعنية؛ لمتابعة تنفيذ إجراءات التعاون في المجالات والقطاعات الحيوية الأخرى، بما يسهم في تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين وتحقيق مصالح شعبيهما".

ووقع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم 22 نيسان الماضي 26 اتفاقية ومذكرة تفاهم تشمل اتفاق الإطار الاستراتيجي.