الاعلان عن مبادرة لتدريب ىالشباب وتضمينهم بالأولوية للشمول بالاقتراض

2024-05-29 14:56:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلن ممثل رئيس الوزراء وزير الزراعة عباس جبر العلياوي ،اليوم الأربعاء ، عن مبادرة لتدريب وتأهيل الشباب وتضمين المتدربين بالأولوية للشمول بالاقتراض من صندوق الاقتراض في الوزارة ،فيما أكد أن الحكومة العراقية تولي شريحة الشباب اهتماماً كبيراً ببرنامجها الوزاري. وقال العلياوي في كلمة له خلال مؤتمر إطلاق القدرات، إن للشباب حضوراً كبيراً في برنامج الحكومة الوزاري، ولذلك كانت انطلاقة كبيرة لمؤتمر دعم الشباب في بغداد بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وقدمت ورقة تم استعراضها في مجلس الوزراء لدراستها، مبيناً أنه تم إعطاء وقت للوزراء لوضع الملاحظات حول المتطلبات التي ستعرض من قبل الشباب وكانت تضم مجموعة كبيرة من الاقتراحات لذلك عكفت هذه الوزارات على دراستها في جلسة مخصصة حيث انبثق عن ذلك مشروع متكامل للشباب من خلال إقراره في مجلس الوزراء. وأضاف أن هذا ينم عن اهتمام حكومي بالشريحة الواسعة التي تمثل بشكل أساس استقرار الحكومة والدولة العراقية، موضحاً أن الاهتمام كان كبيراً ولهذا أطلقت مجموعة مبادرات للشباب توزعت بين الوزارات وكان لوزارة الزراعة نصيب منها حيث عقد بالتزامن مع المعرض الزراعي على أرض معرض بغداد الدولي مؤتمر الشباب برعاية رئيس الوزراء، حيث طرحت فيه حزمة أفكار كثيرة وتوصيات انطلقت للعمل لاحقاً، وكانت هناك ورش عديدة للوزارات بالتعاون مع الجهات القطاعية والنقابية والاستشارية. وأشار إلى أن وزارتي الشباب والعمل قامتا بتبني مجموعة من الفعاليات والنشاطات، إذ إن هناك فرصة كبيرة اليوم أن تحظى هذه المبادرة من بعثة الاتحاد الأوروبي بدعم وإسناد الى الحكومة العراقية والتعاون نحو خدمة هذه الشريحة وإسنادها. ودعا الشباب للتواصل مع الوزارات، إذ نقوم في وزارة الزراعة بتدريب وتأهيل مجموعات كبيرة من الشباب بالتعاون مع نقابة المهندسين، لافتاً إلى تضمين المتدربين في هذه الدورات بالأولوية للشمول بالاقتراض من صندوق الاقتراض في وزارة الزراعة.