ثاني أكبر مصدر في العالم… ارتفاع ملحوظ في صادرات الفستق الإيراني إلى أوروبا

2024-05-29 14:56:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

ارتفعت صادرات الفستق الإيراني إلى أوروبا في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024 بنسبة 17 إلى 34 مليون يورو، ما يعني أن المصدرون الإيرانيون تمكنوا من الاستحواذ على لقب ثاني أكبر مصدر للفستق إلى هذه القارة بعد الولايات المتحدة. وتعرف إيران بعد الولايات المتحدة بأنها ثاني مصدر للفستق الحلبي في العالم، وهي مكانة فقدت رونقها في السنوات الأخيرة بسبب القيود الداخلية على الصادرات غير النقطية. إلى ذلك، يعد انتشار سم الأفلاتوكسين أحد الأسباب التي أدت إلى انخفاض صادرات الفستق الإيراني إلى السوق العالمية، إذ تعهدت وزارة الجهاد الزراعي بالقضاء على هذه المشكلة في سبتمبر من العام الماضي واتخاذ إجراءات لازمة للسيطرة على انتشار هذا السم بين المنتجات الزراعية بحيث تتمكن إيران من العودة إلى الأسواق الأوروبية. ومع مرور نحو ثمانية أشهر، أعلن مركز الإحصاء الأوروبي أن صادرات إيران من الفستق إلى الاتحاد الأوروبي في الربع الأول من العام الجاري نمت بنسبة 17 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ووصلت إلى 34 مليون يورو. وبحسب هذا التقرير، الذي أورده موقع أكوايران، واجهت صادرات الفستق بقشره الإيراني إلى أوروبا من يناير إلى مارس من هذا العام انخفاضًا بنسبة 3٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ووصلت إلى 8.7 مليون يورو. وفي الربع الأول من عام 2023، صدرت إيران ما يزيد عن 9 ملايين يورو من الفستق بقشره إلى أوروبا. من ناحية أخرى، شهدت صادرات إيران من لب الفستق إلى أوروبا أيضًا نموًا بنسبة 26 في هذه الفترة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ووصلت إلى 25.3 مليون يورو. وصدرت إيران ما قيمته 20 مليون يورو من لب الفستق إلى أوروبا في الربع الأول من العام الماضي. كما تظهر البيانات المعلنة أن “ألمانيا” كانت أكبر مستورد للفستق من إيران في الربع الأول من عام 2024، بحيث تم تخصيص 71 من صادرات الفستق الإيراني إلى ألمانيا والتي تبلغ 24.3 مليون يورو. وبعد الولايات المتحدة، أصبحت إيران ثاني مصدر للفستق إلى أوروبا في الربع الأول من عام 2024. وبلغت صادرات الفستق الأمريكي إلى الاتحاد الأوروبي في هذه الفترة 243 مليون يورو.