رئيس الجمهورية يستقبل السفير التركي بمناسبة انتهاء مهام عمله

2024-05-29 15:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

استقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء (29 آيار 2024)، السفير التركي لدى العراق علي رضا گوناي بمناسبة انتهاء مهام عمله.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "رشيد استقبل في قصر بغداد، السفير التركي لدى العراق علي رضا گوناي بمناسبة انتهاء مهام عمله".

وبحسب البيان أكد رشيد خلال اللقاء "رغبة العراق بتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين وتكثيف التعاون في مجال ضبط أمن الحدود وبما يخدم المصالح المتبادلة للشعبين العراقي والتركي، ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة".

وشدد على "ضرورة اعتماد الحوار الجدي والبنّاء بين الجانبين لإيجاد الحلول للقضايا العالقة بين البلدين"، مشيرا الى "أهمية التنسيق والتعاون في مجال المياه وضمان حصة العراق منها، إضافة إلى الإفادة من الخبرات والتجارب التركية في بناء السدود، وحصاد المياه".

وأعرب رئيس الجمهورية عن "أمنياته بالنجاح للسفير في مهامه المقبلة"، مشيدا "بجهوده أثناء عمله في العراق، وما قدمه من أجل تطوير العلاقات العراقية التركية".

ووفقا للبيان، أكد السفير التركي "حرص بلاده على تطوير العلاقات والتعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك والذي تكلل بزيارة رجب طيب أردوغان إلى العراق".