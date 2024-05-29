2024-05-29 15:00:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - نينوى

اعلن رئيس مجلس محافظة نينوى احمد الحاصود، اليوم الاربعاء (29 آيار 2024)، تشكيل لجنة لضبط ايقاع ملف الادوية في المحافظة.

وقال الحاصود في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن" ملف الادوية مهم على مستوى نينوى وهناك معاناة لشرائح كبيرة بسبب تفاوت الأسعار، لافتا الى انه عقد اجتماعا موسعا مع ممثلي نقابة الصيادلة وجرى مناقشة 4 ملفات هامة حول اعتماد الالية الجديدة في الوصفات وادخال الطباعة لها والزام الصيدليات بالتسعيرة الموحدة".

واضاف، انه" قرر تشكيل لجنة معنية تتألف من 9 اعضاء من جهات ودوائر على علاقة بملف الادوية تتابع ملف الاسعار وتفاوتها والسعي الى توحيدها قدر الامكان وتوفيرها باسعار مناسبة للمواطنين".

واشار الحاصود الى ان" اللجنة ستقدم مقترحات للمضي بها بما يخدم الصالح العام والسعي الى بلورة خطة عمل تتلائم مع اوضاع الاهالي والحرص على تقديم الدواء باسعار مناسبة".