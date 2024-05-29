السيد الصدر: الديمقراطية والوعود الأمريكية خداعة وتكيل بمكيالين

2024-05-29 15:12:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد زعيم التيار الوطني الشيعي السيد مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، أن الديمقراطية والوعود الأمريكية تكيل بمكيالين، فيما أشار الى أن الذين يدعون الإنسانية يدعمون الإرهاب الصهيوني في غزة.

وقال السيد الصدر في كلمة له تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "أي دولة أخرى أو حاكم آخر فعل ما فعله الصهاينة من قصف المخيمات وما تخلف من جثث محروقة لنساء وأطفال بصورة مروعة يندى لها جبين الإنسانية أو ما فعله ممثل الصهاينة من تمزيق قرارات الأمم المتحدة أمام أعين الناس والدول، وما فعله من تحدٍ علني لقرارات محكمة العدل الدولية، لقامت الدنيا ولم تقعد".

وأضاف أن "الديمقراطية والحرية الأمريكية وذيولها خداعة وتكيل بمكيالين، حيث تمنع ذلك على البعض وتبيحه لابنتها المدللة دولة الصهاينة"، متسائلاً "أي منطق هذا، وأي عدل هذا، وأي ديمقراطية أو حرية بل هو مجرد استكبار وعتو وظلم وإراقة دماء".

وتابع "تغلق عينيها وتصم أذنيها عن تلك المجازر والإبادة الجماعية والتطهير العرقي"، لافتاً الى أن "الذين يدعون الإنسانية يدعمون الإرهاب الصهيوني في غزة".