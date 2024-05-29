المؤيد يؤكد من المنامة وقوف العراق إلى جانب المحيط العربي ودعم القضية الفلسطينية

2024-05-29 15:16:01 - المصدر: الفرات نيوز

{محلية: الفرات نيوز} أكد رئيس وفد العراق المشارك في أعمال الدورة الاعتيادية الرابعة والخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب، المُقامة في العاصمة البحرينية، المنامة، علي المؤيد، رئيس هيئة الإعلام والاتصالات، أن العراق اليوم، ممثلًا بشعبه وحكومته يقف إلى جانب اخوته العرب، ويدعم قضاياهم، ولا سيما القضية الفلسطينية، والتي وكما يعلم الجميع لم تغب عن نقاشاته في مجمل الحوارات واللقاءات والمحطات وطنيًا وإقليميًا ودوليًا.