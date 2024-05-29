2024-05-29 15:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الاربعاء (29 آيار 2024)، تعيين الألماني هانزي فليك كمدرب جديد للفريق بعقد يمتد حتى صيف 2026.

وأتى تعيين فليك كمدرب لبرشلونة بعد إعلان رحيل تشافي عن الفريق الذي توّج معه بلقب الدوري الإسباني 2022-2023.

وسبق لفليك أن قاد بايرن ميونيخ للفوز بالعديد من الألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا والدوري الألماني.

ولم تنجح تجربة فليك مع منتخب ألمانيا خلال كأس العالم الفائتة في قطر بعدما خرج من دور المجموعات.

وينتظر فليك مهمة صعبة مع برشلونة خاصة وأنّ الفريق عانى من ظروف مادية صعبة في السنوات الفائتة.

المصدر: وكالات