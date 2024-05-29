القضاء العراقي يحكم بالسجن المؤبد بحق "أم اللول"

2024-05-29 15:18:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر قضائي، يوم الأربعاء، بأن محكمة جنايات الرصافة أصدرت حكماً بالسجن المؤبد إحدى مشاهير التواصل الاجتماعي المدعوة "هديل خالد عبد رشيد" الملقبة بـ"أم اللول" بعد ادانتها بتجارة المخدرات الدولية.

وكان القضاء العراقي قد حكم في شهر نيسان/أبريل الماضي على (أم اللول) بالحبس البسيط لمدة أربعة أشهر إستناداً لأحكام المادة (403) من قانون العقوبات المرقم 111 لسنة 1969 المعدل عن جريمة صناعة ونشر عدة صور وافلام (فيديوهات) تتضمن أقوالا فاحشة ومخلة بالحياء والآداب العامة.

وأوضحت وزارة الداخلية العراقية، في الشهر ذاته، حقيقة ما تداوله ناشطون عن منح إمرأة مشهورة على مواقع التواصل تعرف بـ "أم اللول" جوازا دبلوماسيا.

وقال الناطق باسم الداخلية و خلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، في بيان في حينها، إن مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة لم تمنح أي جواز دبلوماسي او خاص او خدمة للمدعوة (أم اللول)، ولم يصل من وزارة الخارجية العراقية أي كتاب بهذا الشأن.