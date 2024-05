2024-05-29 15:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أعلن رئيس مجلس ذي قار عبد الباقي العمري، اليوم الاربعاء، إلزام المحافظ، بأن تكون جميع مشاريع 2023-2024، خاضعة للضوابط المعتمدة، من الإعلان العام وفقاً لقانون تنفيذ المشاريع الحكومية. كما قرر المجلس بحسب بيان تلقته شبكة اخبار الناصرية، “الغاء الدعوات المباشرة للشركات”. واشار انه في حال الحاجة الملحة للإحالة...

The post مجلس ذي قار يلزم المحافظ بإخضاع جميع المشاريع للضوابط المعتمدة appeared first on شبكة اخبار الناصرية.