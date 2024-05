شبكة اخبار الناصرية تنشر اسماء اعضاء الكتلة الجديدة في مجلس محافظة ذي قار

2024-05-29 15:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: تنشر شبكة اخبار الناصرية اسماء اعضاء مجلس محافظة ذي قار الذين شكلوا تحالف جديد اليوم الاربعاء، والاسماء هي: عبد الباقي العمري محمد هادي الغزي علي الخصاف عمار الركابي سلام الفياض احمد سليم الشيخ سالم الاسماعيلي هديه الخيكاني نغم الابراهيمي زينب الاسدي

