رئيس مجلس المحافظة يعلن عن انبثاق كتلة جديدة في مجلس محافظة ذي قار

2024-05-29 15:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: انبثقت كتلة جديدة، اليوم الأربعاء، في مجلس محافظة ذي قار باسم “ابناء ذي قار”. وقال مراسل “شبكة اخبار الناصرية”، إن كتلةمكونة من 10 اعضاء ،سميت باسم ابناء ذي قار ، انبثقت في مجلس المحافظة. وأضاف، أن الكتلة مكونة من الاغلبية فيما وباب الكتلة مفتوحة للجميع

