2024-05-29 15:24:07 - المصدر: منصة إيشان

أصدرت محكمة جنايات الرصافة، اليوم الأربعاء، حكماً بالسجن المؤبد بحق المدعوة “ام اللول” بتهمة تجارة المخدرات الدولية. وقال مصدر لمنصة “إيشان”، إن “محكمة جنايات الرصافة أصدرت حكماً بالسجن المؤبد بحق هديل خالد عبد رشيد الملقبة بـ”أم اللول”، بتهمة تجارة المخدرات الدولية”. وكان القضاء العراقي، قد أصدر، يوم الثلاثاء 23 نيسان الماضي، حكما بالحبس البسيط […]

ظهرت المقالة جنايات الرصافة تصدر حكما بالسجن المؤبد بحق “أم اللول” بتهمة تجارة المخدرات أولاً على ايشان.