2024-05-29 15:24:07 - المصدر: منصة إيشان

كشفت التحقيقات في إسرائيل عن صناعة فساد يلجأ إليها المتهربون من الخدمة في الجيش بذريعة الأمراض النفسية والعقلية بمعونة أطباء نفسيين ومحامين متواطئين لتسهيل أمورهم مقابل المال. وكتبت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية أن شبكة من الشباب الذين يكذبون، والمحامون المتورطين، والأطباء النفسيين الذين يصدرون تقارير كاذبة حول الحالة العقلية لآلاف المكلفين بالخدمة العسكرية أو الاحتياط […]

ظهرت المقالة فضيحة في الجيش الإسرائيلي: أطباء ومحامون يساعدون المتهربين من الخدمة مقابل أموال أولاً على ايشان.