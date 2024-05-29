العراق: اللاجئون السوريون أمام خيارين كلاهما مر!

2024-05-29 16:09:04 - المصدر: فرانس 24

يواجه اللاجئون السوريون في العراق تعقيدات جديدة تتعلق بمنحهم تأشيرات الدخول إلى الإقليم الشمالي، شبه المنفصل عن الدولة العراقية، لأسباب تتعلق بزيادة عدد اللاجئين من سوريا وتراجع إمكانات استضافتهم في مدن الإقليم، حيث عمدت كردستان إلى تشديد إجراءات منح التأشيرة للأشخاص السوريين وعوائلهم ما دفع عدداً منهم إلى الهرب إلى بغداد بطرق قانونية وأخرى غير قانونية على أمل تسوية أوضاعهم فيها لاحقاً. تقرير مراسل فرانس24 في بغداد إبراهيم صالح