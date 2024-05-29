التجارة تنفي رفض مسجل الشركات الاستجابة لطلب عزل المدير المفوض من شركة حماية المطار

2024-05-29 16:12:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

نفت وزارة التجارة ،اليوم الأربعاء، رفض مسجل الشركات الاستجابة لطلب عزل المدير المفوض من شركة حماية المطار.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "ما تم نشره على أحد المواقع الإخبارية اليوم تحت عنوان (( مسجل الشركات يرفض الاستجابة لطلب عزل المدير المفوض من شركة حماية المطار (( وثائق )) عارٍ عن الصحة ويسيء بسمعة الوزارة بشكل صريح".

وأضافت أن "دائرة تسجيل الشركات جهة حكومية تلتزم بالضوابط والأنظمة ولا تعتمد أي وثيقة واردة من خارج البلاد ولا تتضمن المصادقات الأصولية التي أوجبتها تشريعات ذات العلاقة".

وشددت على أنها "من خلال دائرة تسجيل الشركات مستمرة بنهجها الصريح تجاه العمل الوظيفي بكل مصداقية وشفافية ولن تتمكن أي جهة مهما كانت من الضغط عليها لتجاوز أحكام القانون والضوابط".

ولفتت إلى أن "الدائرة تحتفظ بحقها القانوني لمقاضاة إحدى القنوات الفضائية لاعتمادها على مصدر غير رسمي ونشر الخبر بدون التأكد من المعلومة من مصادرها الرسمية".