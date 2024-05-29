الموارد المائية تعلن المصادقة على إقرار الخطة الزراعية للموسم الصيفي 2024

2024-05-29 16:12:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الأربعاء، عن المصادقة على إقرار الخطة الزراعية للموسم الصيفي 2024، بالتنسيق مع وزارة الزراعة.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بالتنسيق مع وزارة الزراعة وبعد احتساب الواردات والإطلاقات المائية المتوقعة والخزين الحي المتاح للسدود والخزانات وتأمين حصة الأهوار العراقية، تمت المصادقة على إقرار الخطة الزراعية للموسم الصيفي 2024"، مبينة أنه "تم الاتفاق على توفير مياه السقي لمساحة 925,000 دونم تتضمن الذرة بنوعيها والخضراوات والمحاصيل الصيفية الأخرى وذلك بالاعتماد على المياه السطحية".

وأضافت "تأمين مياه السقي لمساحة 150,000 دونم تتضمن محصول الشلب بالاعتماد على المياه السطحية وموزعة بين محافظات الفرات الأوسط ممثلة بالنجف الأشرف، الديوانية، المثنى، ذي قار، بابل"، لافتة الى "تأمين مياه السقي لمساحة 354,000 دونم تتضمن الذرة بنوعيها والخضراوات والمحاصيل الصيفية بالاعتماد على المياه الجوفية".

وأكدت أن "الخطة تضمنت تأمين مياه السقي للبساتين ولمساحة 1,100,000 دونم"، لافتة الى "الاستمرار بتنفيذ قرار مجلس الوزراء المرقم 23235 لسنة 2023 والمتضمن تولي الوزارة وبالتنسيق مع وزارة الزراعة لردم البحيرات المنشأة تجاوزاً وبالتعاون مع قيادة العمليات المشتركة مع استمرار وزارة الموارد المائية بتأمين المياه لمغذيات الأهوار لتقليل آثار الشح المائية على سكان الأهوار".

وشددت على ضرورة "إجراء حملة وطنية للتوعية بالتوسع باستخدام تقنيات الري الحديث وتقليل الهدر وخطورة التجاوزات على مصادر المياه بدءاً من مرحلة البذار ولغاية الحصاد".