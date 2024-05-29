وزير الداخلية يعلن من طهران اتخاذ إجراءات لتقليل الحوادث خلال الزيارة الأربعينية

2024-05-29 16:12:02 - المصدر: واع

طهران ـ واع

أعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الأربعاء، اتخاذ عدد من الإجراءات الاستباقية لتقليل الحوادث على الطرق المؤدية لمحافظة كربلاء المقدسة استعداداً للزيارة الأربعينية، فيما أشار الى بناء مجمع للزائرين قرب منفذ زرباطية.

وقال الشمري، خلال مؤتمر صحفي عقد مع نظيره الإيراني أحمد وحيدي، وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): "وصلنا الى طهران على رأس وفد حكومي رفيع المستوى بدعوة من وزارة الداخلية الإيرانية لمناقشة عدد من القضايا".

وأضاف، "عقدنا اجتماعاً مع وزير الداخلية الايراني وجميع القادة، وتم التباحث بعدد من الأمور منها ضبط الحدود الدولية ومكافحة الإرهاب والمخدرات والجريمة المنظمة، فضلاً عن مناقشة موضوع الزيارة الأربعينية واستعدادات البلدين لها".

وأوضح، أن "المنافذ البرية والجوية ستكون مفتوحة أمام الزوار الايرانيين طيلة مدة الزيارة، حيث تم الاتفاق على الإجراءات الأمنية والخدمية والاتفاق على عدد من المواضيع التي تسهل دخول الزوار الى الأراضي العراقية".

وأشار، الى أن "الحكومة باشرت بناء عدد من الأماكن لاستراحة الزائرين، حيث قامت العتبة الحسينية ببناء مجمع كبير للزوار قرب منفذ زرباطية وكذلك باقي المناطق والطرق".

وأردف، أن "جهود الدولة والإمكانيات مسخرة لخدمة الزائرين في كل الأماكن والمحافظات العراقية"، مؤكدا "قطع شوط كبير في تحصين الحدود مع الجمهورية الإسلامية وكذلك أمن المنافذ فهناك إجراءات حازمة ستتخذ بهذا الصدد".

وتابع، أن "وزارة الداخلية، اتخذت إجراءات بشأن بناء قواطع مرورية ونشر مفارز ودوريات لشرطة المرور، اضافة الى رادارات على الطرق من أجل ضمان تقليل الحوادث على الطرق المؤدية الى محافظة كربلاء المقدسة".