استنفار عشائري قرب سنجار بعد اختفاء 5 فتيات عربيات

2024-05-29 16:12:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني، يوم الأربعاء، عن اختفاء خمس فتيات عربيات من مجمع أم الذيبان التابع لناحية القحطانية القريبة من قضاء سنجار.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "عشيرة عربية مستنفرة في مجمع أم الذيبان ضمن ناحية القحطانية بعد اختفاء خمس فتيات من القرية، وتبحث الآن عن الفتيات وهددت جهات أمنية وأخرى بالحشد بضرورة الكشف عن مصير الفتيات".

وأوضح المصدر، أن "العشيرة ادعت أن بناتهن اختطفوا من قبل جهات مجهولة"، مؤكداً أن "التحقيقات مستمرة بالموضوع لمعرفة مصير الفتيات".

وبحسب المصدر، فإن الفتيات "اللواتي أعمارهن من 13 إلى 15، قد التحقن بمجلس نساء مقربة من حزب العمال الكوردستاني، دون علم ذويهم.