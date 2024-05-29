رابطة المصارف: اللجنة المشتركة مع الجانب الأمريكي ستبدأ أعمالها الشهر المقبل

2024-05-29 16:16:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكد رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل، الأربعاء، السعي لفتح مزيد من آفاق العمل مع المصارف المراسلة، فيما أشار الى أن اللجنة المشتركة مع الجانب الأمريكي بشأن القطاع المصرفي ستبدأ أعمالها الشهر القادم. وقال الحنظل، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إن زيارة رئيس مجلس الوزراء الأخيرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية كان لها أثر كبير في التفاهم مع الجانب الأمريكي، مبيناً أن المهم في هذا التفاهم تشكيل اللجنة التي ستبدأ أول اجتماعاتها في بداية شهر حزيران المقبل. وأضاف متفائلون كثيراً بهذه اللجنة التي ستعنى بتصويب الأوضاع وإعادة القطاع المصرفي قدر الإمكان إلى ما كان عليه، بما في ذلك التعامل مع المصارف المراسلة وغيرها من النقاط الواضحة لدى البنك المركزي العراقي ومنها الامتثال وتدريب الكوادر البشرية ومنها المتطلبات التي تخص غسيل الأموال. وتابع أن ما ذكر آنفاً تعتمده المصارف المراسلة، اضافة الى معايير الإفصاح وشفافية مصادر الأموال، وهذه أبجديات متعارف عليها مصرفياً، ونحن نلمس كل الجدية ونثق بشكل كبير بتوجه رئيس مجلس الوزراء والبنك المركزي العراقي لذلك، لافتاً الى أننا نعمل في القطاع المصرفي حالياً على فتح المزيد من آفاق العمل مع المصارف المراسلة.