العراق يصدر أكثر من 102 مليون برميل من النفط خلال نيسان الماضي

2024-05-29 16:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة النفط، اليوم الاربعاء (29 آيار 2024)، عن مجموع الصادرات النفطية المتحققة لشهر نيسان الماضي.

وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "بحسب الإحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو)، بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (102) مليوناً و (386) الفاً و (818) برميلاً".

وأشارت الإحصائية، بحسب البيان، الى ان "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر نيسان الماضي، من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (100) مليوناً و (921) الف و (250) برميل، فيما كانت الصادرات من حقل القيارة (1) مليون و (16) الف و(962) برميلا، أما الصادرات إلى الأردن فبلغت (448) الف و (606) برميل".