صخرة دفاع الشياطين الحمر يحسم مصيره مع الفريق

2024-05-29 16:18:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أفاد تقرير صحفي إنجليزي، اليوم الأربعاء (29 آيار 2024)، بأن هاري ماجواير، مدافع مانشستر يونايتد، يستعد لعقد محادثات مع ناديه بشأن مستقبله.

وينتهي العقد الحالي لماجواير، في صيف 2025، ولم يتم حسم مصيره مع الشياطين الحمر حتى الآن.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية"، فإن مانشستر يونايتد يمتلك خيار تمديد عقد ماجواير، حتى عام 2026.

وكان ماجواير قريبًا بالفعل من الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد، في الصيف الماضي، وكان هناك شبه اتفاق مع وست هام.

ومع ذلك، فقد أكدت الصحيفة، أن ماجواير يريد البقاء مع مانشستر يونايتد الموسم المقبل، بغض النظر عن هوية المدرب.

وخرجت الكثير من الشائعات حول مستقبل الهولندي إريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد، دون تأكيد من إدارة النادي بشأن بقائه أو رحيله.