لا تتجاوز 10 الاف.. مجلس ذي قار يحدد أسعار الأمبيرات للمولدات الأهلية

2024-05-29 16:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: أعلن رئيس مجلس محافظة ذي قار عبد الباقي العمري، اليوم الأربعاء، تحديد أسعار الأمبيرات للمولدات الأهلية. وقال العمري في بيان تلقته “شبكة أخبار الناصرية”، إن ” قرار مجلس المحافظة، بتحديد سعر الأمبير المجهز من المولدات الكهربائية الأهلية، بمبلغ 10 آلاف دينار للخط الذهبي”. وأضاف أن “المجلس حدد،...

