2024-05-29 16:24:07 - المصدر: منصة إيشان

أكد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان فاضل الغراوي، اليوم الأربعاء، ان هناك تقدما محرزا في مواجهة الجريمة من قبل السلطات التنفيذية والقضائية والامنية وبنسبة مؤشر تحسن وسلامة بلغت 55.3%. وقال الغراوي، في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إن العراق يحتل المرتبة 80 من أصل 148 دولة في مؤشر الجريمة العالمي”. واضاف الغراوي ان “العراق يحتل […]

ظهرت المقالة العراق في المرتبة 80 في مؤشر الجريمة العالمي بنسبة 44.7% أولاً على ايشان.