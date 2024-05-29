2024-05-29 16:42:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت محافظة صلاح الدين، يوم الأربعاء، تسجيل أول إصابة بإنفلونزا الطيور، ووجهت بفرض حجر صحي على المنطقة التي ظهرت فيها الإصابة.

وجاء في كتاب وجهه محافظ صلاح الدين الى كل من قيادة عمليات صلاح الدين وقيادة شرطة صلاح الدين ومديرية دفاع مدني صلاح الدين وقائممقامية قضاء تكريت ودائرة صحة صلاح الدين، أنه "تم تضمين تسجيل اصابة بمرض انفلونزا الطيور ( H5NI) عالي الامراضية شديد الخطورة في الطيور البرية ( طائر النورس في منطقة عين الفرس ) بحيرة الثرثار حسب الإحداثيات المبينة بكتاب المستشفى البيطري".

ووجه المحافظ بحجر المنطقة لمساحة نصف قطر دائرة 15 كيلو متر ولمدة 28 يوم) للسيطرة على المرض والحد من انتقال الاصابة الى باقي المناطق ومنع الصيد وخروج الطيور البرية من المنطقة المذكورة".