شؤون المخدرات تكشف تفاصيل اعتقال "ام اللول" والحكم مؤبد عليها

2024-05-29 16:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

الحقوقي حسين يوسف التميمي المتحدث الرسمي بإسم المديرية العامة لشؤون المخدرات في وزارة الداخلية .. نفذت المديرية العامة لشؤون المخدرات عملية امنية نوعية , اسفرت عن تفكيك شبكة خاصة بالمتاجرة بالمواد المخدرة , من خلال التعمق بالتحقيق وبذل جهد استخباري دقيق تم رصد قيام المدعوة (هـ . خ . ع) الملقبة (ام اللول) بنقل المواد المخدرة بقصد المتاجرة بها , تم تشكيل فريق عمل مختص واعتقالها أصوليا وبقرار قضائي وإحالتها إلى المحكمة المختصة التي اصدرت بحقها حكماً بالسجن المؤبد بتهمة المتاجرة بالمواد المخدرة وفق احكام المادة (28) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017 .





نؤكّد بأننا كنا ولا نزال وسنبقى اليد الضاربة لحماية الوطن والسيف البتار ضد كل من يحاول العبث بأمنه .. والله ولي التوفيق