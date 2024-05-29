انضباط الكرة العراقية تحرم جمهور الرمادي مباراة واحدة وتغرم الجولان

2024-05-29 16:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قررت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقيّ لكرة القدم، اليوم الأربعاء، حرمان جمهور نادي الرمادي مباراة واحدة وتغريم نادي الجولان.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنها اجتمعت في مقر الاتحاد، لمناقشةِ تقرير حكم مباراة ناديي الرمادي والجولان التي جرت بتاريخ الخامس والعشرين من الشهر الجاري على ملعب الرمادي ضمن الدوري الممتاز، وانتهت بفوز الجولان 3-2، مبينة أن التقرير تضمن قيام بعض جماهير الجولان بعد انتهاء المباراة بكسر مقاعد المتفرجين بحدود 30 مقعدا، وإنه بعد تسجيل الهدف الثالث للجولان تعرض أحد لاعبي الجولان لإصابةٍ في الرأس بعد رميه بآلةٍ جارحةٍ من قبل جمهور الرمادي.

وقررت اللجنة، حرمان جمهور نادي الرمادي لمباراة واحدة من مرافقة الفريق استناداً لأحكام المادة 67/1 وبدلالة المادة 5/2 من لائحةِ الانضباط .

كما قررت فرض غرامة على نادي الجولان الرياضي قدرها 1000000 مليون دينار عراقي كتعويض عن الأضرار التي لحقها جمهوره بكراسي ملعب نادي الرمادي استناداً لأحكام المادة 67/4 من لائحةِ الانضباط، على أن تسدد خلال 72 ساعة من تاريخ نشر القرار، مبينة أن القرار صدر باتفاق الآراء قابلاً للاستئناف.