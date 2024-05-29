بروفايل قارئ الطين ...طه باقر

2024-05-29 17:06:07 - المصدر: قناة الثامنة

قرب ضفاف نهر الحلة مركز محافظة بابل ولد العلامة الآثاري طه باقر عام 1912 م في أقرب زقاق للنهر يسمى (عكد المفتي) أي زقاق المفتي في محلة جبران يوم كان السكن في مثل هذا الزقاق ميزة للميسورين من السكان باعتبار ان سقاية المياه تأتي عبر نهر الحلة مباشرة مما يوفر المياه بصورة سريعة. تفوق مبكر درس طه باقر ناصر حسين في الكتاتيب ودرس الابتدائية في الحلة ثم اكمل دراسته المتوسطة وكان من الطلبة الاوائل في المتوسطة ثم جاء تسلسله الرابع في الدراسة الاعدادية الفرع العلمي لذلك فانه انتقل لإكمال دراسته وعلى نفقة وزارة المعارف الى كلية صفد في فلسطين ثم