التخطيط تناقش تقرير التنمية البشرية العالمي 2023- 2024

2024-05-29 17:08:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

ناقشت وزارة التخطيط، الأربعاء، تقرير التنمية البشرية العالمي 20232024، بمشاركة البرنامج الإنمائي للأمم المُتحدة UNDP ومركز رواق بغداد. وقال بيان للوزارة، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إنه تم مناقشة تقرير التنمية البشرية العالمي 20232024 تحت عنوان الخروج من المأزق صورة التعاون في عالم الاستقطاب، بمشاركة البرنامج الإنمائي للأمم المُتحدة UNDP ومركز رواق بغداد. وأكد وكيل الوزارة للشؤون الفنية ماهر حماد جوهان في كلمة له، أن هذا الاجتماع التشاوري المهم يعد المراجعة الأساسية للتقرير الدولي المُتعلق بالتنمية البشرية، والذي ينعكس على مستوى العالم، مبينا، أنه سيحظى باستقلالية كاملة وستكونُ الوزارة منسقة ومُوحدة للجهود. وأضاف، أن التقرير يعدّ من التقارير المُهمة التي تُصدرها البلدان؛ لتتبع مُؤشرات أساسية تعكسُ حال البشر فيما يخصُ التعليم والتربية والصحة والدخل، وسيتضمنُ الكثير من المعلومات التي سنركزُ عليها في هذه الجلسة التشاورية، معربا عن أمله، أن يحظى التقرير بصيغة إطلاق أساسية، والذي سيكون متكاملا بروتوكوليا ورسميا بتفاصيله. من جانبها، أوضحت ممثلة البرنامج الإنمائي للأمم المُتحدة UNDP سندس عباس ،أن الإطلاق العالمي لتقرير التنمية البشرية لعام 20232024 كسر الجمود في إعادة تصور التعاون في عالم مُستقطب، مبينة، أن متوسط مؤشر التنمية البشرية العالمي وصل إلى مستوى قياسي في عام 2023، ومع ذلك ما زال مخفيا في المتوسط. وأشارت إلى، أن التصدي للتحديات العالمية المُشتركة مثل عدم المساواة أو تغير المُناخ أو الأوبئة يتطلب عملا جماعيا، ولا يمكن لأي بلد أن ينجح في التصدي لها بمفرده، لكن الاستقطاب المُتزايد يفرقنا ويمنعنا من العمل معا، ونتيجة لهذا التشرذم كثيرا ما نجد أنفسنا في طريق مسدود وغير قادرين على الاتفاق على أي شيء وهذا هو الموضوع الرئيس للتقرير الجديد. وواصل البيان، أن الاجتماع تضمن عرضا عن الخروج من المأزق في تقرير التنمية البشرية الدولي 20232024 وصياغة عقد اجتماعي على طريق الإعداد الجديد للتقرير الوطني، والذي قدمه مهدي محسن العلاق، وعرضا آخر عن تطوير تقارير التنمية البشرية في السنوات الاخيرة وأهم مضامينها من قبل عدنان ياسين، وحضر الاجتماع عدد من الخبراء وأساتذة الجامعات و المديرين العامين ورؤساء الأقسام ذات العلاقة.