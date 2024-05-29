وزير الشباب والرياضة يعفي مديري ملعبي المدينة وكربلاء المقدسة الدوليين

2024-05-29 17:12:01 - المصدر: واع

بغداد - واعوجه وزير الشباب والرياضة، أحمد المبرقع، اليوم الأربعاء، بإعفاء مديري ملعبي المدينة وكربلاء المقدسة الدوليين من منصبهما.وذكر المبرقع في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "وجه بإعفاء مديري ملعبي المدينة وكربلاء المقدسة الدوليين".وأضاف، أنه "تم تأليف لجنة تحقيقية للوقوف على أسباب سوء أرضية كلا الملعبين".