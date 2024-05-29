ديالى.. إنجاز 90% من أعمال تنفيذ مجسر الرازي

2024-05-29 17:12:01 - المصدر: واع

ديالى - واع - ثائر هاديأعلنت مديرية الطرق والجسور في محافظة ديالى، اليوم الأربعاء، تحقيق نسبة إنجاز متقدمة بلغت 90٪ في مشروع مجسر الرازي، وفيما حددت موعد افتتاحه، أشارت إلى أن المشروع سيسهم بفك الاختناقات المرورية في المحافظة.وقال مدير مديرية طرق وجسور ديالى سعد حميد، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مجسر الرازي هو من ضمن مشاريع تنمية الأقاليم في المحافظة وتبلغ كلفته الإجمالية 3 مليارات دينار" ،مبيناً، أن "المشروع حيوي ومهم وهو ضمن أربعة مجسرات في مركز المحافظة".وأضاف حميد، أن "المشروع سيسهم بفك الاختناقات المرورية وربط المحافظة بطريق حولي يساهم بتوسيع الرقعة الجغرافية في ديالى ويربط بعقوبة بخان بني سعد باتجاه بغداد"، مؤكداً، أن "المشروع وصل لمراحله الأخيرة في العمل من حيث إكساء الشوارع وصب الأرصفة الجانبية".وذكر ممثل الشركة المنفذة للمجسر هاشم علاء، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "نسبة الإنجاز في المجسر بلغت أكثر من 90% وهو من المواقع الإستراتيجية في المحافظة، حيث حدثت حوادث مرورية كثيرة في هذه المنطقة بسبب تقاطع الشوارع"، مشيراً إلى، أنه "سيتم افتتاح المجسر في الأيام القليلة المقبلة".فيما لفت المواطن خطاب كريم إلى، أن "المجسر سيساهم باختصار الوقت والمسافة وهو يربط مناطق بعقوبة وبهرز وبني سعد والطريق الحولي باتجاه العاصمة بغداد بدون المرور في المناطق المزدحمة، كما سيسهم بتخفيف الزخم والازدحام لشمال وجنوب بعقوبة ويخدم ثلث سكان أهالي محافظة ديالى".