2024-05-29 17:30:08 - المصدر: منصة إيشان

روت وزارة الداخلية، تفاصيل الإطاحة بإحدى المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي، المدعوة “أم اللول”، وصدور حكم السجن المؤبد بحقها. وقال المتحدث باسم المديرية العامة لشؤون المخدرات، في وزارة الداخلية، الحقوقي حسين يوسف التميمي، إن “العناصر الأمنية في المديرية، نفذوا عملية نوعية، اسفرت عن تفكيك شبكة خاصة بالمتاجرة بالمواد المخدرة”. وأضاف “من خلال التعمق بالتحقيق وبذل […]

ظهرت المقالة الداخلية تروي تفاصيل الإطاحة بـ”أم اللول”.. السجن المؤبد نهايتها أولاً على ايشان.