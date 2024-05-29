2024-05-29 17:30:08 - المصدر: منصة إيشان

بعد مرور 4 سنوات على اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بغارة أميركية في مطار بغداد أوائل كانون الثاني 2020، كشف الجنرال فرانك ماكينزي، قائد القيادة المركزية الأميركية آنذاك، خبايا تلك العملية. ففي كتابه “نقطة الانصهار” أوضح ماكينزي، أنه منذ توليه القيادة في مارس 2019 سئل عما إذا كانت هناك خطة […]

ظهرت المقالة بعد أكثر من أربع سنوات.. جنرال أمريكي يكشف خبايا حادثة مطار بغداد أولاً على ايشان.