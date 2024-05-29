2024-05-29 17:30:08 - المصدر: منصة إيشان

تعيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ساعات حاسمة، مع بدء العدل التنازلي لموعد تقديم طلبات الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية المبكرة، المزمع عقدها نهاية حزيران المقبل، بعد وفاة الرئيس السابق إبراهيم رئيسي، بحادث تحطم طائرته على الحدود الأذرية. ومع وجود قرار لدى التيار الإصلاحي في إيران، بخوض غمار سباق الانتخابات الرئاسية، تترقب الأوساط السياسية في إيران، ما سيقرره […]

ظهرت المقالة أسرة موسى الصدر للواجهة.. هل يرشح محمد الصدر للانتخابات الرئاسية الإيرانية؟ أولاً على ايشان.