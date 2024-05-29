2024-05-29 17:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وجه وزير الشباب والرياضة، أحمد المبرقع، اليوم الأربعاء (29 ايار 2024)، بإعفاء مديري ملعبي المدينة وكربلاء الدوليين من منصبهما.

وذكر المبرقع في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "وجه بإعفاء مديري ملعبي المدينة وكربلاء المقدسة الدوليين".

وأضاف، أنه "تم تأليف لجنة تحقيقية للوقوف على أسباب سوء أرضية كلا الملعبين".

وقبل يومين، تعرضت أرضية ملعب المدينة الدولي "الحبيبية" الى انتقادات واسعة من قبل الجماهير، ما دفع وكالة "بغداد اليوم"، الى اجراء بحث عن أرضية الملعب وسبب ظهورها بهذا الشكل بعد ان كانت بمواصفات عالمية نفذت من قبل الشركة التابعة للكابتن فلاح منفي، واستبدالها قبل فترة من الزمن بأخرى رديئة، من قبل وزارة الشباب والرياضة، بحسب مختصين.

وأوضحت الصور من داخل الملعب تضرر الأرضية، ما دفع الى طرح تساؤلات عن سبب استبدال الأرضية السابقة التي كانت بمواصفات عالمية؟ ولماذا دمرت أرضية هذا الصرح الرياضي المهم؟

وقال مختصون، ان الأرضية السابقة لملعب الحبيبية تم تنفيذه بالنوع المعروف "هايبرد مكس" المستخدم في اغلب ملاعب دول العالم المتحضرة، فيما أشاروا الى ان هذا النوع من زراعة ارضيات الملاعب الذي يمر بأكثر من ست مراحل، استخدمه الكابتن فلاح منفي أيضا بزراعة أرضية ملعب الناصرية.