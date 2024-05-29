العراقية الإخبارية تفوز بجائزة التميز العربي عن فلم (أرض البدايات)

2024-05-29 17:48:01 - المصدر: واع

المنامة - واع

كرمت أمانة جائزة التميز الإعلامي العربي التابعة لمجلس وزراء الإعلام العرب، اليوم الاربعاء، قناة العراقية الإخبارية إحدى مديريات شبكة الإعلام العراقي بجائزة التميز الإعلامي.

وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن مجلس وزراء الإعلام العرب منح قناة العراقية الإخبارية جائزة التميز الإعلامي عن أفضل فلم وثائقي (أرض البدايات) وذلك على هامش انعقاد الدورة 54 في العاصمة البحرينية المنامة.

وأضاف، أن مدير مديرية قناة العراقية الإخبارية جعفر العائدي قد تسلم الجائزة خلال حفل التكريم.