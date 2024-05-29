السفير البريطاني: لدينا رغبة بتعزيز صداقة العراق ودعمه في الإعمار

2024-05-29 17:56:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكد السفير البريطاني لدى العراق ستيفن تشالرز هتشن، الاربعاء، خلال لقاءه مع رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد رغبة بلاده في تعزيز التعاون مع العراق وتقديم الدعم في البناء والإعمار. وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، أن رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل، اليوم الأربعاء، في قصر بغداد، السفير البريطاني لدى العراق ستيفن تشالرز هتشن. وأكد رشيد وفقا للبيان، أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق والمملكة المتحدة، وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري والتكنولوجي، والعمل المشترك لمواجهة التغيرات المناخية والبيئية. وأشار إلى أن الاستقرار الأمني والسياسي الذي تشهده البلاد وانعكاساتهما الإيجابية على النواحي الاقتصادية والخدمية والمعيشية، مؤكدا حرص العراق على إقامة علاقات متوازنة مع محيطه الإقليمي وفقا لمبادئ حسن الجوار وبما يحفظ أمنه واستقراره وسيادته الوطنية. من جانبه، أكد السفير البريطاني، رغبة بلاده في تعزيز علاقات التعاون والصداقة مع العراق ودعمه في قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبناء والإعمار.