المالكي: ضرورة العمل المنسجم وفق خطة تنفيذية تقدم خدماتها لمواطني بغداد

2024-05-29 18:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم الأربعاء، ضرورة العمل المنسجم وفق خطة تنفيذية تقدم خدماتها لمواطني محافظة بغداد.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل محافظ بغداد عبد المطلب العلوي برفقة عدد من أعضاء مجلس المحافظة، وجرى خلال الزيارة بحث ملفاتٍ عديدة منها ما يتعلق بعمل الحكومة المحلية بذراعيها مجلس المحافظة وذراعها التنفيذي محافظة بغداد".وأضاف البيان، أن "اللقاء تطرق إلى الوضع السياسي والاستحقاقات المقبلة وان أهل بغداد ينظرون إلى حكومتها المحلية وينتظرون منها ان تبذل كل الجهد لبناء وإعمار وتوفير البنى التحتية والخدمات للعاصمة بغداد".وشدد المالكي، بحسب البيان، على "ضرورة العمل المنسجم وفق رؤية واضحة وخطة عمل تنفيذية تقدم خدماتها لمواطني محافظة بغداد".