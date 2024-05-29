رئيس الجمهورية يؤكد أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق وبريطانيا

2024-05-29 18:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق والمملكة المتحدة.وقالت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل في قصر بغداد، السفير البريطاني لدى العراق ستيفن تشالرز هتشن".وأكد الرئيس، خلال اللقاء: "أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق والمملكة المتحدة، وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري والتكنولوجي، والعمل المشترك لمواجهة التغيرات المناخية والبيئية".وأشار الرئيس، إلى أن " الاستقرار الأمني والسياسي الذي تشهده البلاد وانعكاساتهما الإيجابية على النواحي الاقتصادية والخدمية والمعيشية"، مؤكدا "حرص العراق على إقامة علاقات متوازنة مع محيطه الإقليمي وفقا لمبادئ حسن الجوار وبما يحفظ أمنه واستقراره وسيادته الوطنية".من جانبه، أكد السفير البريطاني "رغبة بلاده في تعزيز علاقات التعاون والصداقة مع العراق ودعمه في قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبناء والإعمار".