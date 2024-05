2024-05-29 18:00:03 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: علق رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ذي قار احمد ناظم الرميض، اليوم الأربعاء، على اعلان رئيس المجلس عبد الباقي العمري تشكيل كتلة سياسية تحت قبة مجلس المحافظة. وقال الرميض في بيان تلقته “شبكة أخبار الناصرية”، “تفاجأنا اليوم بإعلان رئيس مجلس المحافظة تشكيل كتلة سياسية تحت قبة...

الرميض يستغرب إعلان رئيس مجلس ذي قار تشكيل كتلة في المجلس: مخالف للقانون ويفقده أهلية الإدارة