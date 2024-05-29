شؤون المخدرات تكشف تفاصيل اعتقال "ام اللول" والحكم بالمؤبد عليها

2024-05-29 18:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلن المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة لشؤون المخدرات في وزارة الداخلية الحقوقي حسين يوسف التميمي، اليوم الاربعاء (29 آيار 2024)، تفكيك شبكة خاصة بالمتاجرة بالمواد المخدرة تتصدرها المشهورة بـ"ام اللول".

وقال التميمي في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "المديرية العامة لشؤون المخدرات، نفذت عملية أمنية نوعية, اسفرت عن تفكيك شبكة خاصة بالمتاجرة بالمواد المخدرة، من خلال التعمق بالتحقيق وبذل جهد استخباري دقيق تم رصد قيام المدعوة (هـ . خ . ع) الملقبة بـ (ام اللول) بنقل المواد المخدرة بقصد المتاجرة بها، إذ تم تشكيل فريق عمل مختص واعتقالها أصوليا وبقرار قضائي وإحالتها إلى المحكمة المختصة".

وأكد المتحدث باسم المديرية العامة لشؤون المخدرات، أن "المحكمة اصدرت بحقها حكماً بالسجن المؤبد بتهمة المتاجرة بالمواد المخدرة وفق احكام المادة (28) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017".

وفي وقت سابق من اليوم، افاد مصدر قضائي، بأن محكمة جنايات الرصافة أصدرت حكماً بالسجن المؤبد إحدى مشاهير التواصل الاجتماعي المدعوة "هديل خالد عبد رشيد" الملقبة بـ"أم اللول" بعد ادانتها بتجارة المخدرات الدولية.

وكان القضاء العراقي قد حكم في شهر نيسان الماضي على (أم اللول) بالحبس البسيط لمدة أربعة أشهر إستناداً لأحكام المادة (403) من قانون العقوبات المرقم 111 لسنة 1969 المعدل عن جريمة صناعة ونشر عدة صور وافلام (فيديوهات) تتضمن أقوالا فاحشة ومخلة بالحياء والآداب العامة.