مسرور بارزاني يبحث مع السفيرين الكوري والأسترالي تعزيز العلاقة بإقليم كوردستان

2024-05-29 18:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بحث رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، يوم الأربعاء، مع السفيرين الكوري الجنوبي تشوي سونغ سو، والأسترالي غلين مايلز، تعزيز العلاقات مع الإقليم في شتى المجالات.

ووفق بيانين منفصلين، وردا لوكالة شفق نيوز، شهد اللقائين بحث آفاق تعزيز العلاقات الثنائية بين إقليم كوردستان وكوريا الجنوبية من جهة، والإقليم وأستراليا من جهة أخرى.

وشدد بارزاني، بحسب البيان، على ضرورة، حل القضايا الخلافية بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية على أساس الدستور، بما يضمن حصول الإقليم على حقوقه ومستحقاته المالية.

وأكد أهمية إجراء انتخابات برلمان كوردستان في موعد مناسب من العام الجاري، في عملية انتخابية حرة ونزيهة تُتيح الفرصة لجميع المكونات بالمشاركة فيها، بما يصون ويحفظ حقوقها دون استثناء.

من جانبه، أثنى السفير تشوي سونغ سو، على رؤية مسرور بارزاني، الرامية إلى تنمية الإقليم وازدهاره على الصعد كافة، وأكد على متانة العلاقات التي تربط بين الجانبين، والتي تمتد إلى عقدين من الزمن، عندما وصلت فرقة الزيتون العسكرية الكورية (فرقة الزيتون) إلى إقليم كوردستان، ما شكّل انطلاقة للعلاقات الرسمية بين الجانبين، لتشمل تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية في الإقليم، ولا سيّما من خلال الوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا).