هيئة الحج تبدأ بتفويج حجاج اقليم كردستان الى الديار المقدسة

2024-05-29 18:48:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كردستان

أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة، اليوم الاربعاء (29 آيار 2024)، البدء بتفويج حجاج إقليم كردستان المتوجهين برا الى الديار المقدسة.

وذكرت الهيئة في بيان لها، تلقته "بغداد اليوم"، إن "الوجبة الأولى من قوافل حجاج إقليم كردستان انطلقت اليوم، حيث تُشرف الهيئة على تفويجهم وتوفير الخدمات لهم، فيما تقوم القوات الأمنية بتأمين الحماية اللازمة لهم لحين وصولهم الى منفذ عرعر الحدودي".

وأشارت إلى أن "الهيئة وبتوجيه رئيسها سامي المسعودي، استضافت حجاج إقليم كردستان في قضاء طوز خورماتو وقدمت وجبة غذائية لهم، فيما سيتم استقبالهم بمدينة الحجاج والمعتمرين التابعة للهيئة في كربلاء المقدسة التي تتوفر فيها جميع سبل الراحة والضيافة، ثم من بعدها يتوجهون الى المدينة المنورة".

ويوم امس، أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، توفير دعم مالي بقيمة 39 مليار دينار لتفويج الحجاج العراقيين الى الديار المقدسة.

وقال السوداني في حديث خلال ترؤس جلسة مجلس الوزراء، إن "الدولة العراقية دعمت موازنة هيئة الحج والعمرة بـ39 مليار دينار"، مشيراً في ذات الوقت الى تفويج أكثر من نصف عدد الحجاج العراقيين جواً وبراً".

ولفت السوداني إلى "بناء مدينة للحجاج والمعتمرين لتوفير دار استراحة عن مشاق السفر عن طريق احد المتبرعين"، مبيناً أن "هيئة الحج وأيضا محافظتي كربلاء والانبار وفرت كل المتطلبات لذلك".

وأوضح أن "50 بالمائة من الحجاج يتم تفويجهم براً"، معلناً ولأول مرة "إدخال أنظمة الأتمتة والجي بي اس والجوازات الإلكترونية بعملية تفويج الحجاج".

وأكد أن "هيئة الحج تمكنت من حجز افضل الفنادق واقربها للحجاج".