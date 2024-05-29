محافظ بغداد يعلن تخصيص 200 مليار دينار لمشروع شرق القناة

2024-05-29 18:54:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ حسن الفوازأكد محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، اليوم الأربعاء، أهمية التصاميم في مشاريع البنى التحتية، فيما أشار إلى تخصيص 200 مليار دينار لمشروع شرق القناة.وقال العلوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "موضوع التصميم هو المدخل الأساس لتنفيذ المشاريع الثابتة والمستديمة"، مشيرا إلى، "أهمية التصاميم في مشاريع البنى التحتية الثابتة منها البنايات والمدارس والجامعات والطرق".وأضاف، "نحتاج إلى التصميم الأساس للقيام بمشاريع إستراتيجية طويلة الأمد، ومن ثم تأتي مسألة التمويل لتنفيذ المشروع".ولفت إلى، أن "الحكومة خصصت ضمن الموازنة الثلاثية (2023، 2024 ،2025) مبالغ لتنفيذ المشاريع منها مبلغ 200 مليار لمشروع شرق قناة (الجيش) بالإضافة إلى تخصيصات أخرى لقضاء الزوراء والأقضية الأخرى".وتابع، "لدينا مشاريع مدرجة وسيتم التخطيط لها خلال العام الحالي".