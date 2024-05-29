رشيد والمندلاوي ويؤكدان ضرورة إقرار جداول الموازنة

2024-05-29 19:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، اليوم الأربعاء (29 آيار 2024) على ضرورة الإسراع بإقرار جداول الموازنة المالية الاتحادية لعام 2024.

وبحسب بيان المكتب الإعلامي للمندلاوي، تلقته "بغداد اليوم"، فإنه "جرى خلال اللقاء، بحث الأوضاع العامة في البلد وتطوراتها السياسية والاقتصادية والأمنية، فضلا عن التأكيد على أهمية تكثيف الجهود بين القوى السياسية لحسم القضايا المهمة ذات الصلة باحتياجات المواطنين، واستكمال الاستحقاقات الدستورية".

وأكد الجانبان على "أهمية تعزيز التعاون بين مجلس النواب و رئاسة الجمهورية في سن وتشريع القوانين المهمة، و مواصلة العمل المشترك بين القوى السياسية، إضافة الى ضرورة الإسراع في إقرار جداول الموازنة بما يضمن حقوق المواطنين ويعزز مسيرة البناء والإعمار في جميع المحافظات" وفقاً للبيان.

كما شدد رشيد والمندلاوي "على إدامة الأمن والاستقرار وتحسين الأوضاع المعيشية وتحقيق التنمية المستدامة في عموم العراق".