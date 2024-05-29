"بغداد اليوم" تنشر قانون العطلات الرسمية بعد المصادقة عليه ودخوله حيز التنفيذ

2024-05-29 19:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تنشر "بغداد اليوم"، اليوم الاربعاء (29 آيار 2024)، قانون العطلات الرسمية بعد المصادقة عليه من قبل رئاسة الجمهورية ودخوله حيز التنفيذ.

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واقر مجلس النواب العراقي قانون العطلات الرسمية والمتضمن "عيد الغدير" الذي يصادف في 18 ذي الحجة من السنة الهجرية بحسب المذهب الجعفري، والذي ارسل الى البرلمان عدة مرات ولكنه لم يقر بسبب اعتراض المكون السني على السردية التاريخية لهذا اليوم والاحداث المرافقة واللاحقة، كما لوحظ ان القانون "خالٍ" من "عيد وطني"، مما سبب موجة من الانتقادات والاعتراضات.